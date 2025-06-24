وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة "البحوث التربوية"

كتب- أحمد الجندي:

ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، صباح اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، بمقر الوزارة، وذلك لبحث تعزيز دور المركز في دعم تطوير المنظومة التعليمية من خلال البحث العلمي والتطبيقات الميدانية.

حضر الاجتماع د. فاتن عزازي، مدير المركز، ود. رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم والامتحانات، ود. أكرم حسن مساعد الوزير للمناهج، ود. هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وفي كلمته، وجه الوزير الشكر للقائمين على المركز، مشيدًا بالدراسات البحثية التي أعدها، والتي انعكست بفاعلية على الواقع العملي وأسهمت في اتخاذ قرارات تعليمية مهمة.

وأكد أن البحث التربوي أصبح أحد أهم أدوات دعم القرار وتوجيه مسارات التطوير، داعيًا إلى استمرار التكامل بين الجهود البحثية والتطبيقية لضمان تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة.

تكليفات بحثية جديدة للمركز

وأكد الوزير، أن خطة العمل المقبلة تتضمن تكليفات بحثية جوهرية، في مقدمتها:

- إجراء دراسة موسعة لمعالجة ضعف مهارات القراءة والكتابة (القرائية) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، لما لها من تأثير مباشر على مستوى التحصيل الدراسي.

- إعداد بحث ميداني حول تطوير أداء مديري المدارس، باعتبارهم حجر الأساس في نجاح المنظومة التعليمية وتحقيق جودة التعليم داخل المؤسسات.

- تنفيذ دراسة بحثية تربوية حول تأثير المتغيرات السياسية الدولية على وعي الطلاب، بهدف تنمية الانتماء الوطني وتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية والإنسانية المحيطة بهم.

دعم القيادة السياسية للبحث التربوي

شدد "عبد اللطيف"، على أن الوزارة حريصة على تفعيل مخرجات البحوث التربوية في تطوير المناهج، وتحسين أساليب التقويم، وتحديث برامج تدريب المعلمين، بما يواكب متطلبات العصر ويرتكز على الابتكار والمعرفة.

من جانبها، استعرضت د. فاتن عزازي تقريرًا حول إنجازات المركز خلال العام البحثي 2024/2025، إلى جانب الخطة البحثية المقبلة، والتي تشمل بحوثًا أساسية واستثمارية موجهة لخدمة أولويات التطوير التربوي.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بجهود الوزير في دعم منظومة التعليم، مؤكدين أن ما تحقق على الأرض يعكس إرادة حقيقية لبناء نظام تعليمي متطور يستند إلى أسس علمية وبحثية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية تحويل نتائج الدراسات إلى أدوات تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يضمن بناء نظام تعليمي عصري يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

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