إطلاق برنامجًا تدريبيًا لمعلمي الصفين الرابع والخامس بالتعليم الفني

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات رسمية إلى المديريات التعليمية، تتضمن تنفيذ برنامج تدريبي مكثف يستهدف معلمي الصفين الرابع والخامس بالتعليم الفني، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للعام الدراسي 2025 – 2026، ودعمًا لمنظومة تطوير المناهج.

تفاصيل البرنامج التدريبي لمعلمي التعليم الفني

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات التدريب بدءًا من 24 يونيو وحتى 4 أغسطس 2025، على أن تُعقد الجلسات بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وفق جدول زمني محدد، ويشمل التدريب مناهج التعليم الفني المطورة الخاصة بالتخصصات: الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي.

شراكة دولية لتطوير التعليم الفني

وأكدت الوزارة على أن هذا التدريب يأتي نتيجة التعاون المستمر بين الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني (TVETA) ومشروع دعم تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفني، الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وهو استكمال لجهود سابقة ساهمت في تحديث محتوى الصفين الرابع والخامس.

إجراءات الإقامة وبدلات الانتقال

وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية، أوضحت الوزارة أن إقامة المتدربين ستكون بمقر مبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة على نفقتهم الخاصة، مع استثناء معلمي محافظات القاهرة الكبرى من المبيت، كما سيتم صرف بدل انتقال للمتدربين عن أيام التدريب الفعلية فقط – باستثناء أيام العطلات – وذلك بتمويل من المشروع الداعم.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة، مؤكدة أنه يُحظر اصطحاب أي مرافق إلى مقر التدريب، وأن أي مخالفة لذلك ستؤدي إلى الاستبعاد الفوري من البرنامج التدريبي.

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