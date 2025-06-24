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بدائل الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

06:00 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

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كتب- أحمد الجندي:

تعد مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، هي الفريدة من نوعها حيث تقدم تخصصات تطبق لأول مرة في التعليم الفني المصري قبل الجامعي، كما تسعى المدرسة إلى تخريج فنيين مؤهلين للعمل بمجال الذكاء الاصطناعي وذلك بالشراكة مع شركة (HST) للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا وهي شركة رائدة عالمياً بهذا المجال.

تخصصات مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية فإن التخصصات كالتالي:

- تكنولوجيا الفنون الرقمية والألعاب.

- تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المراقبة والإنذار.

مميزات الدراسة بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- الدراسة باللغة الإنجليزية.

- فرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

شروط القبول بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يتقدم للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط التقديم بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع المحافظات.

- يكون لديه معلومات عن التخصص الذي يرغب الالتحاق به.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام.

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