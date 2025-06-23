نسبة نجاح الصف الثالث 100٪.. اعتماد نتيجة معاهد التمريض ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اعتمد الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد ورئيس مجلس إدارة معاهد التمريض التابعة للفرع، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2024/2025، لمعاهد التمريض.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 688 طالبًا وطالبة، حيث تقدم إلى الصف الأول 179 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 98.27٪، بينما الصف الثاني تقدم 280 طالبًا وطالبة، وحققت نسبة النجاح 99.5٪، أما الصف الثالث تقدم 229 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 100٪.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد حسن سالم بجهود القائمين على العملية التعليمية داخل المعاهد، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس التزام الهيئة بدعم الكوادر التمريضية الشابة، وحرصها على إعداد جيل مؤهل قادر على تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن الهيئة تضع التعليم الفني الصحي على رأس أولوياتها، من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة، وتطبيق المعايير المهنية في التدريب والتقييم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة التمريضية داخل منشآت الهيئة بمحافظة بورسعيد.