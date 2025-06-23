الغربية- مروة شاهين:

من داخل مدينة طنطا بمحافظة الغربية يمكنك دراسة أنواع التلسكوب الفلكية و أحدث تقنيات تصنيع العدسات داخل أكاديمية "فيوجير" المتخصصة في ذلك المجال، ملحقة أيضاً بالمصنع لتدريب الطلاب وتوفير فرص عمل لهم.

تعتبر أكاديمية فيوجير أول أكاديمية على مستوى مصر متخصصة في صناعة التلسكوب الفلكية والميكروسكوب الطبي .

أنشأت الأكاديمية العام الدراسي الماضي ملحقة بمصنع فيوجير لصناعة التلسكوب الفلكية، وهو يعد أول مصنع في الشرق الأوسط مقره مدينة طنطا بمحافظة الغربية وأنشأ عام 1997.

المصنع يقوم بتوريد التلسكوبات إلى المراكز العلمية والجامعات والمدارس ووكالة الفضاء المصرية والجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلي أن هناك تعاون مع مرصد حلوان لتدريب قسم الفلك والإرشاد، و ينتج حوالي 12 نوعا من التلسكوبات والعدسات المطابقة للمواصفات العالمية .

يقول المهندس مختار عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، لـ"مصراوي"،: جاءت فكرة إنشاء الأكاديمية لتعليم الطلاب تلك المهنة والحفاظ عليها وخروج جيل جديد لديه مهارات متطورة في مجال البصريات، وبعد موافقة الجهات المختصة تم إنشاء الأكاديمية مرفقة بالمصنع لتعليم وتدريب الطلاب بعد المرحلة الإعدادية لمدة 3 سنوات، حتي يتم زيادة العمل على هذا المجال.

وأضاف عبد الفتاح أن الطلاب يلتحقون بالأكاديمية بعد مرحلة الإعدادية ويكون الدراسة على ٣ سنوات ويحصل الطالب على شهادة تسمي "دبلوم التلمذة الصناعية" تعادل التعليم الثانوي الفني ويمكن بعدها الالتحاق بالجامعات أو المعاهد المتاحة لمجال دراسته .

واستكمل أنه يمكن للطالب الالتحاق بالأكاديمية عقب الشهادة الثانوية وتكون الدراسة لمدة عامين فقط، ويحصل الطالب على شهادة فوق المتوسط تعادل الدراسة في المعاهد التكنولوجية تحت مسمى "الدراسات المتكاملة في تكنولوجيا البصريات".

وأشار إلى وجود أكاديمية داخل المصانع لتعليم وتدريب الطلاب يساهم في زيادة التدريب المهني للطالب وخروج جيل لديه مهنة متقنها دراسيا وعمليا، جاهز لسوق العمل، مما يساهم في تحسين الاقتصاد والقضاء على البطالة .

وأكد عبدالفتاح أن موعد فتح باب التقديم بالاكاديمية يبدأ منذ في 1/7/2025 ويتضمن الالتحاق الشروط التالية: الحصول على الشهادة الإعدادية والأزهرية للعام الحالي أو الماضي فقط بنسبة نجاح 50%، ويكون الأوراق المطلوبة للطالب هي شهادة الإعدادية، و شهادة الميلاد، والبطاقة الصحية، و تقرير طبي من مستشفى حكومي، و 8 صور للطالب، و دمغة 1 جنيه، وطوابع 140 جنيها.

من جانبها، كشفت ملك فهمي، إحدي الطلاب بالأكاديمية، أنها التحقت بالأكاديمية بعد انتهاء الدراسة الإعدادية، وحاليا في العام الدراسي الأول، حتي تتعلم وتتدرب على صناعة التلسكوب الفلكي والعدسات الطبيعية والحصول على فرصة عمل في ذلك المجال.

وأضاف إبراهيم صابر، أحد المدربين داخل الأكاديمية، أنه يعمل في ذلك المجال منذ 5 سنوات ويقوم بتدريب الطلاب على صناعة الجزء الميكانيكي التلسكوب الفلكي وهم 12 نوعا تقريبا، ولكل نوع طريق ميكانيكية على حسب حجم وحركة التلسكوب.