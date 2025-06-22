محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعرف على الأوائل
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الفيوم - حسين فتحى:
اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 80,56 % على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم، ورشا يوسف وكيل المديرية، ومحمد محمد عبدالفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة.
قال محافظ الفيوم، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 76 ألفاً و726 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 80,56 %، فيما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالباً وطالبة وبلغت نسبة النجاح 72,8 %، وفي مدارس التربية الخاصة "صم وضعاف السمع" بلغت نسبة النجاح 95,8 %، وفي مدارس النور للمكفوفين 66,7 %.
وجه محافظ الفيوم، مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتخريج أجيال واعدة تُسهم في بناء مصر المستقبل، مؤكداً أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف، أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجة النهائية هذا العام 11 طالب وطالبة، منهم طالبين بكلٍ من إدارتي غرب الفيوم، وسنورس التعليميتين، وعدد 3 طلاب بإدارة شرق التعليمية، وطالب واحد بكلٍ من إدارات طامية، وأبشواي، وإطسا، ويوسف الصديق، ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدة، لتلقي التظلمات تيسيراً على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتباراً من الأربعاء المقبل الموافق 25 يونيو ولمدة أسبوعين، حرصاً على أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.
فيما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة إدارة شرق الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 86,99%، وحققت إدارة غرب الفيوم التعليمية نسبة نجاح 88,79 %، وفي إدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 78,93 %، وفي إدارة أبشواي التعليمية 79,85 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة إدارة إطسا التعليمية 78,40%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية 73.44%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 75,70%.
وأعلن محافظ الفيوم اسماء اوائل الشهادة الاعدادية
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