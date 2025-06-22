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تعرض طالبتين للإغماء خلال أداء امتحان العربي في الدقهلية

02:53 م الأحد 22 يونيو 2025

طلاب الثانوية العامة

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الدقهلية -رامي محمود:

اصيبت طالبتان بحالة إغماء عقب خروجهن من لجنتين لأداء امتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات بمركز ميت سلسيل محافظة الدقهلية وجرى نقلهن إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج.

واستقبل المستشفى الطالبة ياسمين الأمير أبو المعاطي 18 عاما،مقيمة ميت سلسيل، والطالبة سلمى عادل جمعة 18 عاما، مقيمة الجمالية بلجنة مدرسة ابراهيم رضوان الثانوية الجمالية وذلك نتيجة تعرضهن لحالة نفسية سيئة عقب أدائهم الامتحان في مادة اللغة العربية.

كان عدد من الطلاب اشتكوا من صعوبة النحو والقراءة، وتباينت آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة بلجان الدقهلية حول مادة امتحان اللغة العربية، حيث أكد البعض أن الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط، فيما قال طلاب اخرون، إن أسئلة القراءة والنحو كانت فى منتهى الصعوبة والامتحان كان يحتاج وقتًا أطول.

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