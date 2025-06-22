امتحانات الثانوية العامة.. خبير: العربي في مستوى الطالب الضعيف

كتب- أحمد الجندي:

قال سيد الهواري، معلم أول لغة عربية، إن امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025 جاء متوازنًا وفي مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن غالبية الأسئلة اعتمدت على النماذج الاسترشادية المعلنة مسبقًا، بالإضافة إلى تكرار بعض الأسئلة من امتحانات سابقة.

وأوضح الهواري، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن الامتحان تضمن بعض الأسئلة التي تطلبت قدرًا من التفكير والتحليل؛ خصوصًا في ثلاثة أجزاء رئيسية، وهي: سؤال المسرحية في فرع الأدب، وسؤال الموازنة في القصة، وسؤال النص الشعري في فرع النصوص، لافتًا إلى أن هذه الأسئلة تميَّزت عن غيرها بأنها تحتاج إلى فهم أعمق.

وأشار معلم أول اللغة العربية إلى أن سؤال التعبير ورد كما هو في النموذج الاسترشادي التاسع؛ وهو ما ساعد الطلاب على الاستعداد الجيد له، مؤكدًا أن نمط الأسئلة في الامتحان كان مباشرًا وواضحًا دون تعقيدات.

وأضاف الهواري أن أبرز ما ميز الامتحان أن كل سؤال كانت له إجابة واحدة واضحة، دون وجود أكثر من احتمال للإجابة؛ ما أسهم في دعم الطلاب، خصوصًا من أصحاب المستوى الضعيف، قائلاً: "اللي وضع الامتحان خدم الطالب الضعيف".

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