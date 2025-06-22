15 صورة ترصد أجواء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بالقاهرة

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- أحمد مسعد وهاني رجب:

رصدت عدسة مصراوي، أجواء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 في محافظة القاهرة، أثناء أداء الطلاب لاختبار مادة اللغة العربية، صباح اليوم الأحد.

ورصد الموقع 15 صورة توثق أجواء الامتحانات، وسط حضور أمني مكثف وتواجد المسؤولين لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

جدير بالذكر، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نجح في تحديد وضبط المتورطين في واقعة تصوير وتداول أسئلة امتحان مادة اللغة العربية الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025.

واستطاع الفريق المعني بمراقبة الامتحانات، من خلال منظومة الكاميرات المرتبطة مباشرة بين اللجان الامتحانية وغرف العمليات في الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف المحافظات، رصد المخالفين الذين نشروا صورًا من أسئلة الامتحان على مجموعات الغش الإلكتروني بتطبيق "تليجرام"، عقب بداية اللجنة.

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