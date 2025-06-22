ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في السويس - صور

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، عقب اعتماد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة النجاح 84.24 %.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في السويس برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة، أن الطالب الأول على الشهادة الإعدادية هو إبراهيم محمد إبراهيم الدسوقى بمجموع 279.75 بمدرسة اللغات الإسلامية الخاصة الجديدة، وجاءت في المركز الثاني رغد عبد الفتاح رفاعي عبد الفتاح شحاته بمجموع 279.5 بمدرسة فتية الاسلام الخاصة.

وجاء في المركز الثاني مكرر كلا من: سامر محمد حسانين الشبراوي مدرسة الشبان المسلمين الخاصة، وحبيبه خير إسماعيل مدين بمدرسة آمون بورتوفيق الخاصة، وإيمان حمدي أحمد حسين علي

بمدرسة زيد بن حارثة للتعليم الأساسي، وماريان مجدي سعيد سعد جرجس، وزياد محمد يوسف ضيف الله نور الدين.

وفي المركز الثالث الطالبة ندى وائل خلف عبد الرحيم علي بمجموع 279.25 درجة، بمدرسة الدكتور أحمد ذكي للتعليم الأساسي، وجاي في الثالث مكرر كلا من: ملك أحمد على حفني بمدرسة سويس هيلز، وجنى محمد محمود على رمضان بمدرسة السلام للتعليم الأساسي، وياسمينه محمد محمود بمدرسة نبوية موسى، ومعاذ أحمد سعيد عبد المنعم داود بمدرسة امون بورتوفيق الخاصة.