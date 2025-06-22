بني سويف - حمدي سليمان:

بدأت مديرية التربية والتعليم في بني سويف في تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب مدرسة الشهادة الإعدادية بعزبة حميدة أبو الحسن التابعة لمركز الواسطى، بهدف تحسين مستواهم العلمي، قبل بدء امتحانات الدور الثاني.

وتضمن البرنامج العلاجي تنفيذ محاضرات يوميًا من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، بواقع محاضرتين يومياً، لتقوية مهاراتهم ومعالجة نقاط الضعف لديهم.

من جانبها وجهت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لجذب الطلاب، لتحقيق الاستفادة من تلك المحاضرات، وشددت على ضرورة الالتزام بالحضور يوميًا حرصا على مصلحتهم.

وطالبت "الهواري"، أولياء الأمور بالتعاون في تنفيذ البرنامج العلاجي، ومتابعة حضور أبنائهم للمدرسة والمواظبة على حضور المحاضرات.

وأشارت وكيل الوزارة إلى عقد لقاءً ضم قيادات الإدارة التعليمية مع مجلس الأمناء، وأولياء الأمور؛ لمناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج العلاجي.

كانت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف، شهدت رسوبًا جماعيًا لطلاب مدرسة عزبة حميدة أبو الحسن بمركز الواسطى باستثناء طالبة واحدة.