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ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2025 برقم الجلوس

11:35 ص الأحد 22 يونيو 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

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الشرقية - ياسمين عزت:

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، بنسبة نجاح بلغت 81.19% عقب الانتهاء من أعمال التصحيح، ورصد وتجميع الدرجات داخل كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

انطلقت الامتحانات بمشاركة 154,275 طالبًا وطالبة، موزعين على 818 لجنة امتحانية تغطي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن الشرقية.

ويقدم موقع "مصراوي" خدمة للمتابعين والقراء، ويمكنهم من الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال إدخال رقم الجلوس للطالب من خلال الرابط التالي:

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برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)