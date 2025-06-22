توجيهات حاسمة لضمان انضباط لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات مشددة لضمان الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، مؤكدًا ضرورة الالتزام الصارم بمواعيد توزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم داخل اللجان دون أي تأخير.

وشدد الوزير، على أن عملية توزيع الامتحانات يجب أن تتم بدقة وفي التوقيتات المحددة مسبقًا، وأن أي تأخر في بدء اللجنة أو تسليم كراسات الامتحان يُعد إخلالًا بنظام الامتحان، ويستلزم التعامل الفوري والحاسم.

كما وجه الوزير، بضرورة تعويض الطلاب عن أي وقت قد يُفقد نتيجة تأخير غير متوقع، على أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من قيادات المديريات التعليمية، ضمانًا لتحقيق مبدأ العدالة وعدم الإضرار بحقوق الطلاب.

وأكدت الوزارة ، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرصها على توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة، تحقق تكافؤ الفرص لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.

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