بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

يقدم موقع "مصراوي" خدمة للقراء، نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس للعام الدراسي 2024- 2025، وذلك بعدما اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني صباح اليوم الأحد، وبلغت نسبة النجاح 85%، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقدم اللواء طارق الشاذلي التهنئة للناجحين في الشهادة الإعدادية، وطالب القائمين على العملية التعليمة ببذل المزيد من الجهد خلال العام الدراسي المقبل، وناشد الطلاب ببذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة للنجاح والحصول على الدرجات الأعلى.

وقال الدكتور ياسر محمود، إن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى مدارس السويس 15905 طلاب موزعين على 87 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، أن السبب في تأخر إعلان النتيجة هو تأخر أعمال الامتحانات حتى آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، لذا تعذر حضور المعلمين للتصحيح، وبدأت أعمال الكنترول بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة.

وينشر موقع مصراوي رابط النتيجة من خلال المنصة الرقمية لنتائج الشهادات العامة لمحافظة السويس عبر الرابط التالى: اضغط هنا