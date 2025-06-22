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التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية.. وإجراءات مشددة داخل اللجان

09:01 ص الأحد 22 يونيو 2025

امتحانات ارشيفية

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كتب- أحمد الجندي:

تداولت بعض مجموعات الغش الإلكتروني المعروفة باسم "شاومينج" على تطبيق تليجرام، مزاعم تشير إلى تسريب امتحان مادة اللغة العربية قبل موعد توزيعه الرسمي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 صباح اليوم.

في هذا السياق، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل قاطع كل ما يتم ترويجه على هذه المجموعات الإلكترونية.

وأكدت أن ما يُنشر من ادعاءات بشأن تسريب امتحان اللغة العربية لا يمت للحقيقة بصلة، وأن الامتحانات تسير وفق ضوابط مشددة تضمن الحفاظ على سريتها حتى لحظة تسليمها للطلاب داخل اللجان.

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