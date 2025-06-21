كتب- أحمد الجندي:

قدّم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، مجموعة من النصائح والخطوات العملية لمساعدة الطلاب على اجتياز الامتحانات بنجاح، مهما كانت صعوبتها.

أهمية الاستعداد الذهني والفهم العميق

أوضح "حجازي" أن صعوبة بعض المواد أمر طبيعي، بل إن مجرد توقع الصعوبة قد يثير القلق لدى كثير من الطلاب، إلا أن اتباع أساليب علمية وعملية في الاستعداد يمكن أن يساعد في تخطي هذه العقبة بسهولة، مشدداً على أهمية التركيز أثناء المذاكرة على الفهم والتطبيق والتحليل والتفسير، إلى جانب حفظ المصطلحات الأساسية وإجراء المقارنات وفهم العلاقات بين المفاهيم.

مراجعة شاملة وتنظيم المحتوى

وأشار إلى ضرورة تكوين فكرة شمولية عن المقرر الدراسي، من خلال مراجعته مرة بطريقة عامة ومرة أخرى بشكل تفصيلي، وذلك لتكوين صورة متكاملة عن المحتوى، كما نصح باستخدام أدوات مساعدة مثل الجداول والخرائط الذهنية والكلمات المفتاحية، بالإضافة إلى التلخيص وإعادة شرح المعلومات كأساليب فعالة في المذاكرة.

التدريب على الأسئلة ومحاكاة الامتحانات

ونوّه الدكتور حجازي بأهمية حل عدد كبير من التطبيقات والأسئلة السابقة، مع تقسيم المهام الدراسية لضمان إتقانها، فضلًا عن محاكاة ظروف الامتحان عند حل هذه الأسئلة، كما لفت إلى أن التركيز أثناء المراجعة يجب أن يكون أكبر على النقاط الصعبة، دون إهمال الجوانب السهلة.

استراتيجيات الحل داخل اللجنة

وعند دخول لجنة الامتحان، أوصى بقراءة التعليمات والأسئلة جيدًا قبل البدء في الحل، والانتباه لكلمات مثل "ليس" و"كل"، و"فقط"، لأنها قد تغير فهم السؤال بالكامل. كما نصح ببدء الإجابة بالأسئلة السهلة واستغلال الوقت بكفاءة، مع تخصيص 15 دقيقة على الأقل لمراجعة الحل في نهاية الامتحان.

تقنيات التعامل مع الأسئلة الصعبة

وفيما يتعلق بالأسئلة المقالية، دعا حجازي إلى تنظيم الأفكار في الذهن قبل البدء في الكتابة، واختصار الإجابات بشكل واضح. وعند مواجهة أسئلة صعبة، نصح بتجاوزها مؤقتًا والعودة إليها لاحقًا، مع محاولة تحليل السؤال أو الرجوع إلى كتيب المفاهيم لاستخراج الأدوات المساعدة. كما شدد على أهمية تقسيم الأسئلة المركبة إلى أجزاء بسيطة.

التركيز على الذاكرة البصرية وتفادي القلق

وأوضح أن استدعاء المعلومات يبدأ عادة بالذاكرة البصرية، التي تعد الأقوى والأسرع في الاسترجاع، ونصح باستخدام كل أساليب التعلم الممكنة، مثل الفيديوهات والملفات الصوتية والصور، لتحقيق فهم أعمق، مشيراً إلى أن اختيار الإجابة الأولى التي تطرأ على الذهن في اللحظات الأخيرة غالبًا ما يكون صحيحًا.

نصائح للصحة النفسية والذهنية

واختتم الدكتور عاصم حجازي نصائحه بالتأكيد على ضرورة التخلص من الأفكار السلبية، والتركيز على إدارة الذات، وممارسة الرياضة الخفيفة وتمارين الاسترخاء، والنوم الجيد لمدة 7 أو 8 ساعات قبل الامتحان، مشددًا على أن “الهدوء والثبات الانفعالي هو مفتاح الأداء الجيد”.

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