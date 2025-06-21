تغييرات مفاجئة في لجان الثانوية العامة 2025 -تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوةً طارئةً ومفاجئةً لضمان سير الامتحانات الأساسية بشكل منضبط وآمن داخل جميع لجان الجمهورية، في إطار الاستعدادات المكثفة لامتحانات الثانوية العامة 2025، غدًا الأحد.

وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارة أجرت تعديلات في خطة توزيع رؤساء بعض لجان امتحانات الثانوية العامة، ضمن إجراءات احترازية مشددة تستهدف تعزيز الانضباط والحد من أية محاولات للغش داخل اللجان.

تحركات داخلية سرية

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تضمنت نقل عدد من رؤساء اللجان إلى لجان أخرى، في سياق خطة أعدتها الوزارة لتأمين الامتحانات وضمان نزاهتها.

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانَ مادة اللغة العربية غدًا الأحد، ضمن امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية المضافة للمجموع (نظام جديد وقديم).

وتتابع الوزارة الامتحانات من خلال غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكل المحافظات، مع التنسيق عبر المحافظين والجهات المعنية؛ لضمان توفير الإجراءات المناسبة بمحيط اللجان الامتحانية.

وتتيح الوزارة خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أية حالات غش أو مخالفات، على الأرقام: (20545083- 20545082- 20545095)، مؤكدةً ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والالتزام.

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