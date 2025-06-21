غدًا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 بامتحان اللغة العربية

كتب- أحمد الجندي:

تنطلق صباح الأحد 22 يونيو 2025، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حيث يؤدي الطلاب أولى اختبارات المواد الأساسية بامتحان اللغة العربية، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات.

ويخوض طلاب الثانوية العامة الامتحان وفقًا للجدول المعتمد، سواءً في نظام التقييم الجديد أو النظام التقليدي القديم، وسط إجراءات تنظيمية مشددة داخل اللجان.

وفي سياق متصل، وافق الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على منح تعليمية مميزة للطلاب المتفوقين على مستوى الجمهورية في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك في إطار دعم ورعاية المتفوقين.

وكشف هشام جعفر، مدير عام التعليم الخاص والدولي، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو، أن الوزير وافق على تقديم منح دراسية كاملة لأوائل الطلاب، تشمل إعفاءً بنسبة 100% من المصروفات الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي من الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في الشهادة الإعدادية على مستوى كل إدارة تعليمية، وذلك عند التحاقهم بمدارس المجموعة للعام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحفيز الطلاب المتفوقين، وتوفير بيئة تعليمية متميزة تليق بقدراتهم، مع التأكيد على استمرار المنحة بشرط الحفاظ على مستوى التفوق خلال المرحلة الثانوية.

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