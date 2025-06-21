موعد قبول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، ويستمر استقبال طلبات التظلمات لمدة 15 يومًا، عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية: "إنه تقرر فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول داخل 10 مقارات في الإدارات التعليمية المختلفة".

وأشار وكيل تعليم الغربية، إلى أنه يمكن لأولياء الأمور والطلاب التوجه إلى هذه المقارات، وتقديم الطلب الخاص بالمادة مع دفع الرسوم المقررة 35 جنيهًا عن كل مادة".