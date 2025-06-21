نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة العربية

كتب – أحمد الجندي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أهمية استعداد طلاب الثانوية العامة بشكل جيد مع انطلاق أول امتحانات المواد الأساسية غدًا الأحد، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

وشددت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، على الدور الكبير الذي يقع على عاتق أولياء الأمور في هذه المرحلة، من خلال تهيئة الأجواء المناسبة داخل الأسرة لمساعدة الطلاب على التركيز، وتوفير جميع الاحتياجات الأساسية من الطعام والمشروبات الصحية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم لضمان التركيز الكامل أثناء أداء الامتحان.

ووجّهت مؤسس الاتحاد رسالة مباشرة للطلاب قائلة:

"اعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي على ربنا، متقلقوش، المهم تبتعدوا عن أي توتر أو قلق، وتجنبوا تمامًا متابعة الصفحات التي تروّج لتسريب الامتحانات أو الغش، حفاظًا على مستقبلكم، وربنا يوفقكم جميعًا".

كما أعربت عن أمنياتها بأن يكون امتحان اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط، وخاليًا من الأسئلة المعقدة أو غير المباشرة، لا سيما في أسئلة الاختيار من متعدد التي قد تتشابه إجاباتها.

وأكدت أهمية الالتزام بالوقت المخصص للامتحان، وضمان تسليم كراسات الأسئلة والإجابة دون تأخير، مع تعويض الطلاب حال حدوث أي تأخير في عملية التوزيع.

وفي ختام حديثها، تمنت عبير أحمد النجاح والتوفيق لجميع الطلاب، داعية إلى تجاوز هذه المرحلة المصيرية بهدوء وثقة.

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