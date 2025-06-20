125 سؤالًا في النحو لطلاب الثانوية العامة 2025.. تعرف على شكل الأسئلة

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" لطلاب الصف الثالث الثانوي المراجعة النهائية في فرع النحو بمادة اللغة العربية والتي تحتوي على 125 سؤالا، وذلك استعدادًا لامتحان اللغة العربية المقرر يوم الأحد 22 يونيو، وذلك وفقًا للجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعة شاملة لأهم النقاط المتوقعة

كما أنه تم إعداد المراجعة بعناية لتشمل جميع أجزاء منهج النحو، بطريقة مبسطة وسهلة تساعد الطلاب على الفهم السريع واستيعاب المعلومات بكفاءة.

كما ركزت المراجعة على أبرز الأسئلة المتكررة في الامتحانات السابقة، إلى جانب تسليط الضوء على أهم القواعد والتراكيب اللغوية المتوقع ظهورها في امتحان هذا العام، بهدف دعم الطلاب بأدوات فعالة لتحقيق أفضل أداء ممكن.

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