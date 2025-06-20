كتب- أحمد الجندي:

تظهر مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية كأحد أهم النماذج التعليمية الحديثة، حيث تم تأسيسها لسد الفجوة بين التعليم النظري واحتياجات سوق العمل، في إطار البحث عن بدائل الثانوية العامة 2025.

تأتي هذه المدارس كخطوة في إطار رؤية مصر 2030، وبالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والاتصالات، بهدف إعداد جيل متميز من الفنيين المتخصصين في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شروط الالتحاق بمدارس WE وفقًا لمعايير القبول الرسمية

مدارس WE تضع مجموعة من الشروط لقبول الطلاب، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنها: ضرورة الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي بحد أدنى 250 درجة، ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أكتوبر، التمتع بالجنسية المصرية، اللياقة الطبية، اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية، إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية.

شهادات معتمدة محليًا ودوليًا لطلاب مدارس WE

من أبرز مميزات هذه المدارس ضمن قائمة بدائل الثانوية العامة 2025 أن خريجيها يحصلون على شهادة دبلوم فني تؤهلهم للالتحاق بالكليات التكنولوجية وكليات التعليم الصناعي، بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات وشهادات مهنية من شركات التكنولوجيا، فضلاً عن شهادة أكاديمية معترف بها دولياً، مما يمنحهم فرصة قوية لدخول سوق العمل المحلي والدولي بثقة.

مناهج دراسية حديثة ومتطورة في مدارس WE

تعتمد مدارس WE على مناهج تعليمية محدثة تُعد من أهم ما يميزها كأحد بدائل الثانوية العامة 2025. تشمل هذه المناهج المواد الأساسية المقررة من وزارة التعليم مثل اللغة العربية، الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الدراسات الاجتماعية، إلى جانب مقررات تخصصية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى برامج لتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية.

تدريب عملي متكامل لتأهيل طلاب مدارس WE لسوق العمل

ضمن توجهها للربط بين التعليم والتطبيق، تتيح مدارس WE لطلابها فرص تدريب عملي في ورش ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة، إلى جانب التدريب الميداني داخل مقرات الشركة المصرية للاتصالات.

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