"التعليم" تُعلن إطلاق مبادرتي "براعم وأشبال مصر الرقمية"

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية بجمهورية مصر العربية، دعت فيه طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلى المشاركة في مبادرتي "براعم مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إعداد جيل متمكن ومؤهل في مجالات التكنولوجيا والرقمنة بما يواكب التطور السريع في عصر التحول الرقمي.

التدريب مجانًا خلال الإجازة الصيفية

وجاء في الخطاب الصادر عن الإدارة المركزية للتعليم العام، برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، أن تنفيذ المبادرتين سيكون خلال فترة الإجازة الصيفية، ويُمنح الطلاب المشاركون فرصة التدريب مجانًا باعتبارها منحة مخصصة للتلاميذ المتفوقين دراسيًا، والذين سيتم اختيارهم بناءً على معايير وشروط دقيقة خاصة بكل برنامج، بالإضافة إلى خضوعهم لتدريبات تستهدف تنمية المهارات القيادية والشخصية إلى جانب الجانب التقني.

تعميم الإعلان في المدارس وصفحات التواصل

كما دعت الوزارة من خلال الخطاب مديري إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي، وكل المعنيين بالإدارات التعليمية المختلفة، إلى الترويج للمبادرتين، "براعم مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية"، عبر الصفحات الرسمية للمديريات والإدارات التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال الإعلان داخل المدارس بكافة أنواعها سواء الحكومية أو الخاصة أو التجريبية أو الدولية، مع التأكيد على ضرورة تشجيع الطلاب والتلاميذ على التقديم قبل غلق باب التسجيل، لضمان مشاركة أوسع وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامجين.

شروط التقديم والمستندات المطلوبة

وأرفقت الوزارة رابط التقديم الرسمي للمبادرتين عبر الموقع التالي.. اضغط هنا

إلى جانب توضيح الشروط والأوراق المطلوب تقديمها، والتي تشمل:

صورة من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة

بيان النجاح للعام الدراسي السابق 2023/2024 أو بيان درجات الترم الأول لعام 2024/2025

خطاب قيد رسمي من المدرسة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية لولي الأمر (الوجهين)

تنمية شاملة للمهارات الرقمية والشخصية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المبادرتين تستهدفان تطوير قدرات الطلاب في العديد من التخصصات التكنولوجية المتقدمة، من بينها الفنون الرقمية، تطوير البرمجيات، أمن المعلومات والشبكات، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، علم البيانات، والأنظمة الدامجة، كما تسعى المبادرة إلى تعزيز المهارات الحياتية والقيادية للطلاب، من خلال تنفيذ أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية تهدف إلى تشكيل جيل قادر على قيادة المستقبل ومواكبة التطور العلمي العالمي.

وسائل التواصل ومتابعة التفاصيل

واختتمت الوزارة خطابها بالإشارة إلى الطرق المتاحة لتفاعل الطلاب وأولياء الأمور مع المبادرتين، من خلال متابعة التفاصيل الكاملة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة.. اضغط هنا

أو من خلال الرابط المباشر لبرنامج التدريب الصيفي.. اضغط هنا

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