نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية.. اعرف موعد إعلانها

الشرقية - ياسمين عزت:

يترقب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية وأسرهم موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية الترم الثاني.

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي بالشرقية انتهوا من امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 4 يونيو من الشهر الجاري.

وفي حديث خاص لـ "مصراوي" كشف محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، مطمئنًا الطلاب وذويهم، لافتا إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب أوشكت على الانتهاء.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الأحد الموافق يوم 22 من شهر يونيو الجاري هو موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2025 التيرم الثاني.

وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية على المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح لاعتمادها، وكذلك الإعلام عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل على مستوى المحافظة لعام 2025.

كانت امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية، قد انطلقت الخميس 29 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو الجارى ، بمشاركة 154 الف 275 طالبًا وطالبة موزعين على 818 لجنة بـ20 إدارة تعليمية.

تضم الشهادة الإعدادية العامة 147 الف 763 طالبًا و رسمى لغات 4 آلاف 436 والرياضية 256، اما الدبلومة أمريكية: 115، و المهنية: 1625، الأمل (لضعاف السمع) 65، النور (للمكفوفين) 15،و مستشفى 57357 لجنة لـ 10 طلاب.