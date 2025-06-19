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ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس

03:09 م الخميس 19 يونيو 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية

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الغربية ـ مروة شاهين:

اعتمد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2025.

جاء ذلك عقب عرض النتيجة من قبل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتم اعتمادها من قبل محافظ الغربية .

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية "العامة" بالغربية، يبلغ عددهم 93500 طالب، في 417 لجنة، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية "المهنية"، 5234 طالبًا، في 35 لجنة بإجمالي ٩٨,٧٣٤ طالب، و452 لجنة.

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