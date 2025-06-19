الغربية ـ مروة شاهين:

اعتمد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2025.

جاء ذلك عقب عرض النتيجة من قبل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتم اعتمادها من قبل محافظ الغربية .

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية "العامة" بالغربية، يبلغ عددهم 93500 طالب، في 417 لجنة، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية "المهنية"، 5234 طالبًا، في 35 لجنة بإجمالي ٩٨,٧٣٤ طالب، و452 لجنة.

نتيجة الشهادة الاعدادية اضغط هنا