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ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بالاسم ورقم الجلوس

12:35 م الخميس 19 يونيو 2025
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المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية، وأسماء الأوائل من خلال مؤتمر صحفي بديوان عام المحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 75.9%.

وكانت بدأت أعمال التصحيح عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، وجرى الانتهاء من أعمال تجميع ورصد الدرجات ومراجعتها.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا أداها 117 ألفًا و 264 طالي وطالبة، داخل 497 لجنة امتحانية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية التسع.

ويمكن للطلاب ترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الرابط التالي ... هنا

أو الرابط التالي... هنا

رابط البث المباشر للمؤتمر..

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية اضغط هنا

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نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم ورقم الجلوس اللواء عماد كدواني
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