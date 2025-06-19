كتب- أحمد الجندي:

تُعتبر مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات أول مؤسسة تعليمية في مصر تختص بمجال الميكاترونيات، وهو أحد الفروع المتقدمة التي تجمع بين الميكانيكا، والإلكترونيات، والتحكم الآلي، كما تنتمي هذه المدرسة إلى منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تركز على دمج المناهج الأكاديمية الأساسية بالمهارات التقنية والتدريب العملي، بهدف إعداد جيل من الكوادر المؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.

أبرز مزايا الدراسة بمدرسة الميكاترونيات التطبيقية

أوضحت الصفحة الرسمية لمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات على موقع "فيسبوك" مجموعة من الفوائد التي يحصل عليها الطلاب الملتحقون، وتشمل:

نيل شهادة تعليمية مصرية معتمدة دوليًا ومطابقة للمعايير العالمية.

منح شهادة دولية إضافية للخريجين عند إتمام الدراسة.

إمكانية تعيين الطلاب المتفوقين في شركات ومصانع تتبع الشريك الصناعي فور التخرج.

التدريب العملي داخل مقار الشريك الصناعي طوال فترة الدراسة.

صرف مكافآت مالية للطلاب أثناء فترات التدريب العملي.

توفير الزي الرسمي الخاص بالمدرسة لجميع الطلاب.

إتاحة وسائل نقل منظمة لنقل الطلاب إلى أماكن التدريب العملي.

شروط التقديم والالتحاق بمدرسة الميكاترونيات

للالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، يجب توفر الشروط التالية في المتقدمين:

الحصول على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الحالي.

قبول الطلبات من الطلاب والطالبات المقيمين بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، بالإضافة إلى محافظة الشرقية.

ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عامًا في تاريخ التقديم.

ضرورة التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتياز اختبارات القبول المقررة من الوزارة بالتعاون مع الشريك الصناعي، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية التي يتم تنظيمها كجزء من عملية القبول.

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