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طبيعة أسئلة امتحان العربي للثانوية العامة 2025

12:11 ص الخميس 19 يونيو 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب - أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طبيعة أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025، مؤكدة أن الاختبار يتضمن 55 سؤالًا تجمع بين الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد، وذلك في إطار سعيها لقياس مستويات الفهم والاستيعاب والمهارات التعبيرية لدى الطلاب.

توزيع أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025

وأوضحت الوزارة أن مواصفات الامتحان تشمل توزيع الأسئلة على النحو التالي:

4 أسئلة مقالية تُركّز على مهارات الكتابة والتعبير وصياغة الأفكار.

51 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد، تغطي فروع المادة المختلفة، وتشمل النحو، البلاغة، النصوص، القراءة، التعبير، والقصة.

وبحسب المواصفات، فإن الدرجة النهائية لمادة اللغة العربية 80 درجة، ويُعتبر الطالب ناجحًا إذا حصل على 40 درجة على الأقل، أي ما يعادل 50% من إجمالي الدرجات.

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وزارة التربية والتعليم امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
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