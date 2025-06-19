"تعليم القاهرة": رقابة إلكترونية مشددة لضمان نزاهة امتحانات الثانوية

كتب- أحمد الجندي:

عقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، اجتماعًا موسعًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع مديري عموم الإدارات التعليمية وإدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية، في إطار حرصها على توفير بيئة امتحانية آمنة تضمن النزاهة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

شارك في الاجتماع كل من ياسر أنس، وكيل المديرية، و هشام قطب، مدير إدارة التطوير التكنولوجي، حيث ناقش الحضور سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة خلال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري.

وأكدت سماح إبراهيم خلال الاجتماع على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، وضرورة اتخاذ كافة التدابير الاستباقية لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، مشددة على أهمية تفعيل الكاميرات داخل لجان الامتحانات، ومراقبة الامتحانات إلكترونيًا بشكل لحظي لرصد أي محاولات غش والتعامل معها فورًا وفقًا للقانون.

وأوضحت أن الامتحانات تمثل جزءًا من الأمن القومي، ويجب على الجميع الالتزام بالقواعد المنظمة وعدم التهاون في تطبيقها. كما تمنت لجميع الطلاب التوفيق والنجاح، مشيدة بجهود الإدارات التعليمية في دعم العملية التعليمية والامتحانية

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