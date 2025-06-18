نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. خطوات الاستعلام

كتب- أحمد الجندي:

يترقب طلاب التعليم الفني في مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس، وسط حالة من الترقب والانتظار من أولياء الأمور والطلاب في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، وذلك في جميع أنظمة التعليم (نظام الثلاث سنوات، التعليم المهني، نظام الخمس سنوات، التعليم المزدوج، والتعليم التكنولوجي التطبيقي).

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لجان النظام والمراقبة ما زالت تواصل مهام التصحيح والتجميع ورصد الدرجات في الكنترولات التابعة لامتحانات التعليم الفني، وهو ما يعني أن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس سيأتي بعد الانتهاء التام من أعمال التصحيح.

وأضافت الوزارة أن امتحانات الدبلومات لم تنتهِ بشكل كامل بعد، حيث ما زال الطلاب يؤدون الجزء العملي والمعملي ضمن المرحلة الثانية من الامتحانات، والتي انطلقت رسميًا يوم الجمعة 13 يونيو 2025، ومن المقرر أن تختتم يوم الاثنين 23 يونيو 2025 في جميع المحافظات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستوفر للطلاب خدمة الاستعلام المجاني عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس عبر الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص لذلك على بوابة التعليم الفني التابعة للوزارة. ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي فور إعلان النتيجة: اضغط هنا

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