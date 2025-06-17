بنسبة نجاح 80.05%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 – 2025، كما أعلنت عن أسماء ومجموع العشرة الأوائل.

وقال الدكتور عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن نسبة النجاح العامة بالشهادة الإعدادية بالمحافظة بلغت 80,05%،

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن أعمال التصحيح وتجميع الدرجات بكل دقة، مع التزام المصححين بالدقة والحيادية، وذلك تنفيذًا توجيهات وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالالتزام بالتعليمات الوزارية ومراعاة الشفافية والدقة حتى يحصل كل طالب على حقه.

وتقدم وكيل الوزارة بالتهنئة إلى طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتوفيق، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 3560 طالبًا وطالبة، دخل 65 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية.