كتب- أحمد الجندي:

أعرب أولياء الأمور عن تقديرهم لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعويض طلاب الثانوية العامة عن أي تأخير قد يحدث في توزيع أوراق الأسئلة داخل اللجان؛ من خلال منحهم وقتًا إضافيًّا مساويًا للمدة التي ضاعت، مؤكدين أن القرار يعكس حرص الوزارة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وجاءت ردود الفعل من خلال جروب "حوار مجتمعي في التعليم"؛ الذي يضم عددًا كبيرًا من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي، والتي منها:

أشادت فاطيمة فتحي، أدمن الجروب، بالاستجابة السريعة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلةً: "حقيقي كل الشكر للوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، على الاستجابة بإصدار أوامر لتعويض الطلاب ببدل الوقت الضائع".

وأعربت منى أبو غالي، مؤسس جروب "حوار مجتمعي"، عن أملها في تنفيذ القرار داخل جميع اللجان، قائلةً: "أتمنى بس اللجان تنفذ أي قرار.. أفتكر في السنوات الماضية نفس القرار صدر؛ ولكن للأسف مش كل اللجان كانت بتنفذه".

وأشارت إحدى أولياء الأمور في الجروب إلى أن بعض المراقبين يترددون في تنفيذ مثل هذه التعليمات، قائلةً: "بيخافوا ينفذوا ويتقال إنهم تأخروا في تسليم الورق".

جدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد ضرورة دخول الطلاب اللجان في الوقت المحدد، ومراعاة توزيع أوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وجمع أوراق الإجابة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان، وتعويض الطلاب نفس الوقت إذا تأخر توزيع أوراق الأسئلة؛ لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم.

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