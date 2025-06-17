قرار وزاري بمد خدمة المعلمين المحالين للمعاش.. التسجيل يبدأ 17 يونيو

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم 953 لسنة 2025، والصادر بتاريخ 20 مارس 2025، الخاص بقواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.

ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع القرار الوزاري رقم 80 بتاريخ 16 أبريل 2025، الصادر عن الوزارة، والذي نص على تشكيل اللجنة الدائمة المختصة بالنظر في طلبات مد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة في خطابها على ضرورة قيام كل إدارة تعليمية بالتنسيق مع المديريات التابعة لها، لموافاتها بقوائم معتمدة تتضمن التخصصات التي تعاني من عجز فعلي في أعضاء هيئة التعليم، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، على أن تكون هذه القوائم دقيقة وتعكس الاحتياجات الفعلية من الكوادر التعليمية.

كما أوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة التقديم للراغبين في مد فترة خدمتهم من السادة أعضاء هيئة التعليم الذين سيحالون إلى التقاعد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 وحتى 31 مارس 2026، وذلك لمدة عام إضافي، من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للوزارة عبر الرابط التالي: هنا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التسجيل سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، داعية الراغبين في الاستمرار في الخدمة إلى الإسراع في التقديم عبر الموقع الإلكتروني، وفق الضوابط المعمول بها، ووفقًا للاحتياجات التعليمية المعلنة.

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