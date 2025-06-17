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اللغة الأجنبية الثانية ترفع معنويات طلاب البحيرة: الأسئلة مباشرة

12:59 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اللغة الأجنبية الثانية ترفع معنويات طلاب البحيرة
  • عرض 5 صورة
    اللغة الأجنبية الثانية ترفع معنويات طلاب البحيرة
  • عرض 5 صورة
    اللغة الأجنبية الثانية ترفع معنويات طلاب البحيرة
  • عرض 5 صورة
    اللغة الأجنبية الثانية ترفع معنويات طلاب البحيرة
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البحيرة - أحمد نصرة:

أبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة ارتياحهم لسهولة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، عقب الانتهاء من أدائه اليوم الثلاثاء، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة وخالية من التعقيد، وفي متناول الطالب المتوسط.

وقال الطالب عمر ، من لجنة دمنهور الثانوية، إن الامتحان جاء أفضل مما توقع، وإنه تمكن من الإجابة على جميع الأسئلة بسهولة، ورغم خوفه المسبق من أسئلة الترجمة والقواعد إلا أنها جاءت على حد وصفه ب"واضحة وبسيطة".

وأكدت الطالبة منى، أن الامتحان خلا من الأسئلة التعجيزية، مشيرة إلى أن الوقت كان كافيًا للمراجعة أكثر من مرة، ما ساعدها على الشعور بالراحة والاطمئنان.

وأشار الطالب محمد، إلى أن الامتحان جاء على غرار النماذج الاسترشادية، ما جعله مألوفًا وسهل الفهم، باستثناء جزئية أو اثنتين تحتاجان إلى دقة في الفهم، لكنه شدد على أن الامتحان في المجمل "كان كويس جدًا".

في السياق ذاته، عبر أولياء أمور بعض الطلاب عن ارتياحهم عقب خروج أبنائهم من اللجان، وأكدوا أن سهولة الامتحان أعادت جزءًا من الطمأنينة في ظل حالة التوتر المصاحبة للامتحانات، متمنين أن تسير باقي المواد بنفس المستوى.

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