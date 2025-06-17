ننشر أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادبة، بنسبة نجاح 75.13%.

وتضمنت قائمة العشرة الأوائل في امتحانات الشهادة الإعدادية في المركز الأوائل أحمد جمال فتحي جودة بمدرسة قرية الرياض الإعدادية بنين بمركز ناصر، ومريم أسامة عبد الوهاب علي بمدرسة صلاح الدين فيوتشر بمدينة بني سويف، وفي المركز الثاني أحمد طارق محمد بمدرسة الشهيد محمود حسن الإعدادية بالواسطى.

وفيرونيا أمجد عوض بالتوفيق الخاصة ببني سويف، ومريم فاروق مبروك بمدرسة الشهيد أحمد عزت بمركز ببا، و إيلاريا ناصر كامل، بمركز إهناسيا، و ماريا مايكل مكرم، بالتوفيق الخاصة، و يمنى محمد عبد الحميد بمركز سمسطا، وحسام نبيل علي بمدرسة احمد زويل التجريبية بسمسطا، و ريم هيثم محمد، بمدرسة أحمد زويل بمدينة بني سويف، و كنزي حسام عايد بمدرسة سان مارك الخاصة، ويوسف محمد سيد، بمدرسة محمود حمد التجريبية للغات.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطلاب الناجحين والأوائل، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وموجها تحية خاصة لأسرهم وأولياء أمورهم الذين تعهدوهم بالرعاية والاهتمام ، مشيرا إلى أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نُصب أعينهم.