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إعياء مفاجئ.. نقل مراقب ثانوية عامة في قنا للمستشفى

10:58 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

امتحانات الثانوية العامة ارشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

أُصيب أحد مراقبي امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بحالة إعياء داخل لجنة مدرسة العلم والإيمان بمدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، أثناء أداء مهام عمله في مراقبة امتحانات الثانوية العامة.

تلقى فريق الطوارئ بلجنة الامتحانات إخطارًا بإصابة المراقب خالد. م. م، المقيم بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، بحالة إعياء مفاجئة، وتم استدعاء سيارة إسعاف على الفور.

وتم نقل المراقب إلى مستشفى نجع حمادي العام، حيث أظهرت الفحوصات الأولية أنه يُعاني من مرض بالقلب، ويخضع حاليًا للرعاية الطبية اللازمة.

وتُواصل غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا متابعة الحالة الصحية للمراقب والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجنة دون تأثر.

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