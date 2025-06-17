كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عزمها الكامل على مواجهة محاولات الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة 2025، مشددة على أنها اتخذت إجراءات صارمة للتعامل الفوري مع أي تجاوزات داخل اللجان الامتحانية.

وأوضحت الوزارة أن هناك تعليمات مشددة تم تعميمها على جميع رؤساء اللجان والمراقبين لمواجهة أي محاولات غش قد تحدث، وذلك من خلال منظومة متكاملة تضمن الانضباط الكامل داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

كما أشارت الوزارة إلى أن التصدي لظاهرة الغش يتم عبر آليات واضحة، من بينها تفتيش الطلاب بدقة أثناء دخولهم مقار اللجان، فضلًا عن وجود فريق متخصص داخل غرفة العمليات المركزية لمتابعة ورصد أي محاولات للغش الإلكتروني لحظة بلحظة.

يأتي ذلك، بعد تداولت مجموعات الغش الإلكتروني المعروفة باسم "شاومينج" عبر تطبيق "تيليجرام" صورًا قال القائمون عليها إنها تتعلق بامتحان اللغة الفرنسية الخاص بطلاب الثانوية العامة 2025، زاعمين أنها تتضمن أسئلة وإجابات الامتحان الذي بدأ توزيعه داخل اللجان صباح اليوم بعد بدء اللجنة بنصف ساعة.

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