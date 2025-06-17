4503 طلاب يؤدون امتحان اللغة الثانية في السويس وسط انتظام وتأمين مشدد

السويس- حسام الدين أحمد:

انتظم 4503 طالبًا وطالبة في محافظة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، داخل 12 لجنة عامة تضم 220 لجنة فرعية، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن امتحانات الثانوية العامة.

ورصدت عدسة "مصراوي" في بث مباشر من أمام إحدى اللجان توافد الطلاب وسط تواجد أمني منظم قبل بدء الامتحان.

ويؤدي الطلاب الامتحانات وفق الجدول المعتمد، حيث بدأت المواد غير المضافة للمجموع في أول يومين، على أن تنطلق المواد الأساسية بدءًا من يوم الأحد المقبل بمادة اللغة العربية.

وأكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، انتظام سير العملية الامتحانية دون رصد أي شكاوى داخل اللجان، مشيرًا إلى التزام المراقبين بالحضور قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ.

وأطلقت مديرية التربية والتعليم غرفة عمليات مركزية لمتابعة مجريات الامتحانات داخل اللجان، مع التنسيق المستمر لضمان الانضباط الكامل.