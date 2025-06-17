الإسماعيلية - أميرة يوسف:

في مشهد يتكرر كل عام، احتشد عدد كبير من أولياء الأمور صباح اليوم الثلاثاء، أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، في انتظار خروج أبنائهم من امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وسط أجواء يسودها القلق والتوتر.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة، حرص أولياء الأمور، خاصة الأمهات، على التواجد مبكرًا أمام أبواب المدارس لمرافقة أبنائهم منذ لحظة دخولهم، والاطمئنان عليهم بعد الانتهاء من أداء الامتحان، حاملين معهم زجاجات المياه وبعض الوجبات الخفيفة، وكلمات الدعم والدعاء.

وقال عدد من أولياء الأمور إنهم يشعرون بقلق لا يقل عن قلق أبنائهم داخل اللجان، خاصة أن امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فاصلة في حياة الطلاب، مؤكدين أن وجودهم بالخارج محاولة لبث الطمأنينة وتشجيع الأبناء على تجاوز الضغوط النفسية.

وأضافت إحدى الأمهات: “أنا واقفة من قبل الساعة ٨ ونفسي أعرف بنتي عاملة إيه.. الامتحانات دي هي اللي هتحدد مصيرهم، وربنا يعديها على خير”، بينما قالت أخرى: “مش بنام من التوتر، وبحاول أكون جنبها دايمًا علشان أحسسها إنها مش لوحدها”.

من جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط اللجان لتنظيم حركة المرور وتسهيل دخول وخروج الطلاب، ومنع أي تجمعات قد تعيق العملية الامتحانية، مع تخصيص أماكن محددة لانتظار أولياء الأمور بعيدًا عن مداخل المدارس.

ويواصل طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية أداء الامتحانات وفق الجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وسط متابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية، وحرص من أولياء الأمور على التواجد المستمر لحين انتهاء كل اختبار.