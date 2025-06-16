كتب- أحمد الجندي:

قدّم محمد درويش، مدرس أول اللغة الفرنسية، مراجعة ليلة الامتحان النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي، قبل أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية والمقرر عقده غدًا الثلاثاء 17 يونيو، وذلك وفقًا للجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تغطية شاملة للمنهج وتركيز على الأسئلة المتكررة

وأشار درويش في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن مراجعة ليلة الامتحان تم إعدادها بعناية لتغطي جميع أجزاء منهج اللغة الفرنسية بأسلوب مبسط وسلس، ما يساعد الطلاب على استيعاب المعلومات سريعًا.

وأكد على أنه تم التركيز خلال المراجعة على النقاط التي تكررت في امتحانات السنوات السابقة، بالإضافة إلى أبرز القواعد والتراكيب اللغوية المتوقع ورودها في امتحان هذا العام.

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