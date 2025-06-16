كتب- أحمد الجندي:

شهد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات تسليم الشهادات للدفعة الرابعة من أعضاء الفريق المعتمد لتطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية للعام 2025، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

جاء ذلك بحضور ساتشيكو إيموتو النائب الأول لرئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوفد المرافق لها والسيد فوميو إيواي سفير اليابان بالقاهرة.

كما حضر الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية، ومن جانب الوزارة، الدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، و نيفين حمودة مستشارة الوزير للعلاقات الإستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

وتضمن التكريم تسليم شهادات الاعتماد لـ 16 مدربًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد المدربين التوكاتسو المعتمدين إلى 54 مدربًا، ما يعكس التقدم المتواصل في التأكيد علي الجودة تطبيق هذا النموذج التربوي المبتكر في المدارس المصرية.

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بتكريم دفعة جديدة من مدربي التوكاتسو بعد اعتمادهم، مؤكدا على أهمية التوسع في تطبيق أنشطة التوكاتسو، لما لها من أثر بالغ في دعم تنمية الشخصية للطلاب ، مشيرًا إلى الدور المحوري لهذه الأنشطة في بناء منظومة تعليمية متكاملة ترتكز على القيم والمهارات الحياتية.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في المدارس المصرية اليابانية، لتصبح تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم في مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.

ومن جانبها، أعربت ساتشيكو إيموتو، النائب الأول لرئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، عن بالغ سعادتها بالمشاركة في فعاليات تسليم شهادات الاعتماد لهذا العام، موجهة التهنئة للسادة مسؤولي التوكاتسو المعتمدين من الدفعة الرابعة.

وأكدت ايموتو التزام جايكا بمواصلة التعاون لتحسين جودة التعليم في مصر، مع التركيز على دعم نموذج التوكاتسو ، والمضي قُدُماً في تنفيذ المشاريع التعليمية ضمن إطار الشراكة المثمرة التي تجمع بين الحكومتين اليابانية والمصرية.

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