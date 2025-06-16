قرار عاجل من التعليم بشأن رئيس لجنة "أولاد الأكابر" في سوهاج

كتب- أحمد الجندي:

كشفت مصادر مطلعة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن صدور قرار رسمي باستبعاد رئيس إحدى اللجان المعروفة بلجان "أولاد الأكابر" بمحافظة سوهاج، وذلك على خلفية واقعة تم رصدها خلال أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025.

لجنة «عبد الحميد رضوان» تثير الجدل بعد تداول امتحان التربية الدينية

أوضحت المصادر أن اللجنة المعنية بالاستبعاد هي لجنة "عبد الحميد رضوان"، التي تُعد من بين اللجان التي تحيط بها شبهة تخصيصها لأبناء شخصيات بارزة في محافظة سوهاج.

وأشارت المصادر إلى أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قررا إقالة رئيس اللجنة المذكورة بعد التأكد من وقوع مخالفة تتعلق بتسريب امتحان مادة التربية الدينية، والتي كانت أول اختبار يؤديه الطلاب أمس.

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