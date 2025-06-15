تعرف على موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، إنَّ تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس على مدار خمسة عشر يومًا وفق القرارات الوزارية المنظمة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اعتمد اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 85.5%.

هنأ المحافظ الطلاب الناجحين وأسرهم، معربًا عن تمنياته بمزيد من التفوق والنجاح في المراحل الدراسية القادمة، وتقديره لجهود أولياء الأمور ودورهم في تحقيق هذا النجاح.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 113967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110105 طلاب وطالبات، فيما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% فأكثر نحو 94087 طالبًا وطالبة.