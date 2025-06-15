إعلان

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

04:45 م الأحد 15 يونيو 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور في محافظة الإسكندرية، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 والتي من المقرر أن يجري إعلانها بعد قليل.

وتستعد مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأحد، لإعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد قليل، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

كان الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أكد أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 117 ألف و274 طالبًا وطالبة بـ 305 لجان موزعة على الإدارات التعليمية التسع.

وشارك في امتحانات الشهادة الإعدادية 20 ألف و740 شخصًا بمختلف اللجان في الإسكندرية ما بين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية 2025، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، والموقع الرسمي لمحافظة الإسكندرية فور اعتمادها من خلال الروابط التالية:

موقع محافظة الإسكندرية.. اضغط هنا

موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.. اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية طلاب الشهادة الإعدادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًا.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية وهذه نسبة النجاح