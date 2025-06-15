أولياء الأمور يشيدون بسهولة أول امتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:



قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة 2025 مر بهدوء، وسط حالة من الارتياح بين الطلاب وأولياء الأمور، في مختلف المحافظات.

وأوضحت "الحزاوي"، في تصريحات صحفية، أن امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية في مستوى الطالب المتوسط، وخلت ورقة الأسئلة من التعقيدات أو الصياغات غير المباشرة، وهو ما أسهم في تقليل التوتر لدى الطلاب في أول أيام الامتحانات.

كما أشادت بما وصفته بـ"الاستجابة الإيجابية" من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة في ما يتعلق بإتاحة أرقام واضحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل استجابة لمطلب متكرر لأولياء الأمور في السنوات الماضية، ولاقت ترحيبًا واسعًا هذا العام.

وفي سياق متصل، دعت "الحزاوي"، أولياء الأمور إلى تجنب التجمعات أمام لجان الامتحانات، حفاظًا على النظام العام، والابتعاد عن التكدس الذي قد يربك الطلاب ويؤثر على تركيزهم، مشيرة إلى أهمية الالتزام باستخدام قنوات الشكاوى الرسمية التي أعلنت عنها الوزارة والنيابة الإدارية في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بسير الامتحانات.

واختتمت بتوجيه رسالة دعم لأولياء الأمور والطلاب، شددت فيها على أهمية تهيئة المناخ النفسي السليم خلال فترة الامتحانات، من خلال توفير بيئة منزلية هادئة، وتقديم تغذية سليمة ومتوازنة، ودعم الأبناء نفسيًا، وتجنب التوتر والمقارنات بين الطلاب، وعدم مراجعة الامتحانات بعد الانتهاء منها لتجنب أي ضغوط نفسية تؤثر على التركيز في الأيام التالية.



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