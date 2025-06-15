ننشر أسماء 13 مراقبًا بامتحانات الثانوية العامة أصيبوا في حادث بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء الـ13 معلما الذين أصيبوا بجروح وكدمات وسحجات طفيفة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي الغربي بجهينة" شمالي محافظة سوهاج، وهم في طريقهم للمشاركة في أعمال ملاحظة لجان امتحانات الثانوية العامة بإدارة جهينة التعليمية.

وشملت قائمة الأسماء: مينا نصري حبيب، فرحان أحمد رشيد، ياسر محمد حامد، ماهر محمود محمد، أحمد فرحان حجاب، محمد أحمد محمد، محمد حامد محمود، سيد حامد محمود، منصور عبدالمنعم بخيت، كاملة منصور عليان، علي محمد عبدالرحيم، عبدالرزاق عبدالنعيم علي، خالد حماد محمد، وجميعهم يقيم بمحافظة أسيوط.

وأصيب 13 ملاحظًا منتدبًا للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة بجهينة عقب حادث إنقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم متجه من أسيوط إلى جهينة شمالي محافظة سوهاج.

وزار اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، المصابين في مستشفى جهينة المركزي للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، والبالغ عددها 79 لجنة تشديدات وإجراءات مكثفة من قوات مديرية أمن سوهاج، وتوافد الطلاب والطالبات والبالغ عددهم 32018 على اللجان لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.