9 صور ترصد لحظات دخول الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

تصوير - محمد معروف:

رصدت عدسة "مصراوي" انطلاق أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، من خلال 9 صور التُقطت داخل عدد من المدارس، أظهرت انتظام الطلاب واستقرار الأوضاع داخل اللجان الامتحانية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة.

ورصدت الصور مشاهد دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات في مدرستي جمال عبد الناصر الثانوية بنات بالدقي، والأورمان الثانوية العسكرية بنين، حيث بدأ طلاب الشعبتين العلمية والأدبية صباح اليوم الأحد 15 يونيو، أداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية.

الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص على متابعة أول يوم في سير امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025 من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات بالنظامين القديم والحديث في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وحرص الوزير، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، وكذلك على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان.