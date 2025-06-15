تسريب مزعوم لامتحان الدين بالثانوية العامة.. و"التعليم" ترد

كتب- أحمد الجندي:

تداولت صفحات الغش الإلكتروني أسئلةً زعمت أنها تخص امتحان مادة التربية الدينية الخاص بطلاب الثانوية العامة، عقب انطلاق لجان الامتحانات مباشرة، اليوم الأحد.

وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما يتم تداوله عبر صفحات الغش الإلكتروني من أسئلة يُزعم أنها تخص امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة، ليست له علاقة بامتحان اليوم الأحد، موضحًا أن تلك النماذج تتبع اختبارات سابقة من أعوام ماضية.

وأوضح زلطة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مجريات امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن هناك منظومة مراقبة دقيقة تعمل عبر الكاميرات المنتشرة داخل اللجان؛ لرصد أية مخالفات أو محاولات غش.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي أسئلة متداولة بشكل دقيق؛ للتحقق من مدى ارتباطها بالامتحان الحقيقي.

وتابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير لجان امتحانات الثانوية العامة باستخدام منظومة كاميرات المراقبة؛ حيث راقب أداء الطلاب داخل اللجان تزامنًا مع انطلاق أول أيام الاختبارات الرسمية، والذي يشهد خوض الطلاب امتحانَي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وانطلقت اليوم في التاسعة صباحًا امتحانات الثانوية العامة 2025 بمادتَي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت إنهاء استعداداتها لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفًا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد، و45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم.

ويبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتتيح الوزارة خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).

وتشدد الوزارة على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كل المخالفات؛ خصوصًا محاولات الغش التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش.

اقرأ أيضًا:

التعليم تعلن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 -تفاصيل

تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب

"تعليم الجيزة" تُعلن الجاهزية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة