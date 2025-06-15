سبحة أم ودعوات أختها.. مشاهد لأمهات ينتظرن أمام لجان الثانوية بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

بينما كان طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة التربية الدينية داخل إحدى لجان محافظة الشرقية، رصدت عدسة "مصراوي" مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا خارج أسوار اللجنة، حيث جلست سيدتان في حالة ترقب وقلق، كلتاهما تنتظر خروج ابنتها.

إحدى السيدتين كانت تمسك بسبحة صغيرة، تهمس بتسبيحات ودعوات تخالطها ابتسامة يشوبها القلق، أملًا في أن يُجبر الله بخاطر ابنتها، طالبة الشعبة الأدبية.

بجوارها جلست شقيقتها، تُطالع باب اللجنة بقلق بالغ، تنتظر هي الأخرى ابنتها التي تخوض نفس المشوار الدراسي بالصف الثالث الثانوي الأدبي مع ابنة خالتها.

قالت السيدتان إنهما تعيشان لحظات من التوتر الشديد، راجيتين من الله أن يُلحق ابنتيهما بكليات القمة، وأن يكلل هذا العام الدراسي الشاق بالنجاح والتوفيق، خاصة بعد شهور طويلة من السهر والدروس والمذاكرة المكثفة.

وأضافتا: "دعاؤنا دلوقتي إن ربنا ييسر لهم الامتحانات، ويعدي الأيام دي على خير".

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، جهزت 155 لجنة امتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة، فيما دفعت هيئة الإسعاف بـ63 سيارة لتأمين محيط اللجان، مع تواجد أمني مكثف لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

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