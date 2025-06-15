35 ألف حلم يتنافس في ماراثون الثانوية العامة بالمنيا -فيديو وصور

المنيا- جمال محمد:

توافد طلاب محافظة المنيا على لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، صباح اليوم الأحد، لتأدية أول الامتحانات المقررة والتى تتضمن مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وشهدت جميع اللجان تكثيفاً أمنياً لتأمين دخول الطلاب، خاصة مع توافدهم مبكراً في اليوم الأول لمعرفة اللجان وأرقام الجلوس.

وفي هذا السياق، أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة، مؤكدًا أن ما يقرب من 35 ألف طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات داخل 92 لجنة موزعة على مستوى مراكز المحافظة.

ووجه المحافظ، بالتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات، وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لأبنائنا الطلاب، بما يضمن أدائهم للامتحانات في أفضل الظروف خلال فترة الامتحانات، كما تم تجهيز 32 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين بمستوى لائق يضمن لهم الراحة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقديم الدعم الكامل لكافة عناصر العملية الامتحانية.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، وتلقي أية شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها، بما يضمن تذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية.